مطالب أممية بالتحقيق بمزاعم قتل واغتصاب في السودان

المصدر: (جنيف - وكالات)

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طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بالتحقيق السريع في تقارير مزعجة للغاية تلقتها عن عمليات قتل واغتصاب وعنف مفرط طالت المئات من السودانيين المشاركين في الاحتجاجات التي نظموها في الخرطوم.

وكشفت المفوضية خلال مؤتمر صحافي عقدته بجنيف، أمس، عن تلقي مكتب حقوق الإنسان المشترك في السودان، مزاعم بتعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى عمليات تحرش جنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء اللواتي كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي.

وأشارت المفوضية، إلى مقتل اثنين من المتظاهرين بعد إطلاق النار عليهما، وإصابة نحو 300 آخرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع أو الضرب المبرح من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء زيادة العنف القبلي في دارفور وجنوب كردفان، خلال الشهرين الماضيين، والتي قتل فيها 250 مدنياً.

وأشارت المفوضية، إلى وجود ثغرات خطيرة في الحماية بدارفور، في ظل التأخير الطويل في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وأشار نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنّ مطالبة المفوضية الأممية بهذا التحقيق تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المباشرة في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأكدت مصادر طبية، مقتل محتجين وإصابة أكثر من 200 خلال محاولات أجهزة الأمن تفريق عشرات آلاف المحتجين في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، ومناطق أخرى.

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