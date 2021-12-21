تونس تلزم مواطنيها بإبراز الجواز الصحي اعتباراً من الأربعاء

المصدر: د ب ا

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تبدأ السلطات التونسية يوم غد الأربعاء بإلزام المواطنين بإبراز الجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا في الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل.

واصطفت طوابير طويلة من المواطنين أمام أغلب مراكز التلقيح في البلاد لاستكمال التطعيم أو الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بالنسبة للمتأخرين أو الممتنعين عن التطعيم، فيما سادت الفوضى عدد من المراكز بسبب الزحام وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيكون الموظفون والعمال بشكل خاص ملزمين بتقديم الجوازات الصحية قبل مباشرة أعمالهم في مؤسساتهم.

وتذمر الكثير من المواطنين اليوم بسبب تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج الشهادات بسبب الضغوط الكبيرة على شبكة الانترنت.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.

ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.

ويتعين على كل شخص تجاوز سن 18 عاما إبراز الجواز الصحي. وطالبت السلطات الصحية من الأماكن المعنية تشديد المراقبة لفرض تطبيق الإجراء.

وقالت السلطات إنها ستمنح جوازات صحية للوافدين من الخارج أيضا الذين استكملوا التطعيم.

ويفرض المرسوم الرئاسي تعليق العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم وخصم مدة التعليق من الأجور.

وتمكنت تونس من الحد من أعداد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أدنى المستويات بعد موجة وبائية كاسحة في الصيف الماضي. لكن وزير الصحة حذر من فيروس أوميكرون المنتشر في الدول الأوروبية.

واستكمل أكثر من 5ر5 مليون شخص التطعيم في تونس (حوالي نصف سكان البلاد) فيما بدأت السلطات الصحية في تعميم الجرعة الثالثة المعززة.

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