الكويت تقرر إلزامية تلقّي جرعة معزّزة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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نقل مركز التواصل الحكومي الكويتي، عن بيان لمجلس الوزراء أمس، قوله إنه تقرر اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة. وأضاف مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من الثاني من يناير المقبل.

كما قرر المجلس تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتباراً من 26 ديسمبر.

وفي أمستردام، مهدت وكالة الأدوية الأوروبية (إيه إم إيه)، الطريق للموافقة على لقاح مضاد لفيروس كورونا تنتجه شركة هندية بترخيص من «نوفافاكس» الأمريكية لتداوله في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت الوكالة أمس، في أمستردام.

وبعد موافقة المفوضية الأوروبية، سيكون هذا خامس لقاح مضاد لـ «كورونا» متداول في الاتحاد الأوروبي. وذكرت الوكالة، أنه بعد تقييم مفصل، توصلت اللجنة المسؤولة إلى استنتاج مفاده أن معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة قد تم استيفاؤها. وأصدرت لجنة الخبراء المختصة، التوصية عقب عقد اجتماع طارئ. وسيتعين على المفوضية الأوروبية الآن إصدار موافقتها، لكن يعتبر ذلك مسألة شكلية. يشار إلى أن اللقاح معد ليتم أخذه على جرعتين، بفارق ثلاثة أسابيع بينهما، وأظهر فعالية بنسبة 90 %.

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