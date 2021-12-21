قتلى حوثيون في كمين جنوب مأرب

المصدر: (عدن - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفّذت قوات الجيش اليمني، أمس، كميناً محكماً، استهدف تجمعاً لميليشيا الحوثي في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري، أن الكمين أسفر عن مقتل 14 عنصراً حوثياً، فضلاً عن إعطاب طقمين قتاليين تابعين للميليشيا، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة كانت بحوزة تلك العناصر.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير طقمين وعربتين مدرعتين بما عليهما من أفراد وعتاد، وفق المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، أول من أمس، دحر الميليشيا من عدد من المواقع العسكرية شمال محافظة الجوف. وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في عدة مواقع غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف. وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك التي خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف من دحر الميليشيا من عدد المواقع العسكرية.

وأفاد بأن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً من الميليشيا وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير وإحراق خمسة أطقم ومدفعين عيار 32.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز