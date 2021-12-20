وفد مصري في غزة لبحث التهدئة والإعمار

المصدر: القاهرة - وكالات

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وصل وفد مصري إلى قطاع غزة أمس لبحث التهدئة والمرحلة الثانية لخطة إعمار القطاع التي أطلقتها القاهرة. وسيعقد الوفد بعض اللقاءات بالإضافة إلى تفقد سير المشاريع التي تقوم بها الشركات المصرية.

وكانت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد أطلقت الاثنين الماضي، المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار، وأعلنت أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة 85 ألف متر مكعب من الركام والحطام، وأن المرحلة الثانية تشمل إطلاق ستة مشاريع منها تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة وإنشاء تجمعات سكنية وهي دار مصر 1 في مدينة الزهراء ودار مصر 2 في جباليا، ودار مصر 3 في بيت لاهيا. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن في مايو الماضي تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

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