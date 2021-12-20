أمريكا نحو تخفيف العقوبات على دمشق

المصدر: الحسكة - عبد الله رجا

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أفادت مصادر مطلعة، بوجود توجّه أمريكي لإعادة النظر في قانون قيصر وتخفيف العقوبات على الحكومة السورية. وكشفت معارضة كردية في واشنطن، عن تغير في التوجه الأمريكي حول قانون قيصر، مشيرة إلى أن واشنطن تتجه من خلال وزارة الخزانة نحو تخفيف العقوبات والبحث عن سبل تحسن من معيشة المواطن السوري، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نقصاً في المواد الغذائية ومصادر الطاقة، في ظل العقوبات.

وذكرت سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، أن ممثلية «قسد» تبين لها من خلال لقاءاتها مع الأمريكيين أن ثمة توجهاً لتخفيف عقوبات قيصر.

وعلى الرغم من سريان قانون قيصر، إلا أنّ الإدارة الأمريكية سمحت للبنان ومصر والأردن، بالعمل على إنشاء أنبوب للغاز، في إطار تخفيف معاناة الشعب السوري، فيما يرى مراقبون أنّ الإدارة الأمريكية تريد اتباع سياسة أقل تشدداً حيال دمشق.

هجوم داعشي

إلى ذلك، شنّ تنظيم داعش الإرهابي مجدداً هجوماً على مواقع للجيش السوري في البادية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت مصادر محلية. وأضافت المصادر ذاتها، إنّ الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود من الجيش السوري، فضلاً عن مقتل آخرين موالين للقوات الحكومية، في كمين على طريق قرب مدينة السلمية بريف حماة والتي تعتبر من أكثر المناطق توتراً وينتشر فيها عناصر التنظيم الإرهابي بين الحين والآخر.

وفي أعقاب سقوط ثمانية من جنوده في الهجوم، عزّز الجيش السوري انتشاره في الموقع، فيما شاركت المروحيات الروسية في تمشيط المنطقة بحثاً عن فلول تنظيم داعش.

وكانت مصادر محلية، أفادت أن هجوماً شنه عناصر لتنظيم داعش، استهدف حافلة تابعة للجيش السوري تحمل 40 جندياً، مشيرة إلى أنّ المهاجمين استخدموا الرشاشات الخفيفة وقذائف b9 و«آر بي جي»، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر وإصابة 11 آخرين. ووفق المصادر، فقد وصلت تعزيزات من الجيش السوري لنقطة الهجوم المحاذية لمحور «الشيخ هلال»، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى «سلمية العسكري» تحت غطاء مروحي مكثّف للقوات الروسية.

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