248 قتيلاً جراء الاقتتال في دارفور خلال شهرين

المصدر: الخرطوم - البيان

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قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد ضحايا الصراع القبلي في دارفور وصل إلى نحو 248 قتيلاً خلال شهرين، مشيرة إلى أنّ الأعداد المعلنة ليست نهائية، في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى مستشفيات ومرافق صحية في مناطق النزاع.

وأكدت اللجنة في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها أحصت 49 من ضحايا الاقتتال بولاية شمال دارفور في الفترة من مطلع أكتوبر الماضي وحتى الآن، فيما يرتفع العدد الكلي لضحايا الاقتتال الذين أحصتهم اللجنة في ولايات غرب دارفور ووسطها وجنوبها وشمالها منذ مطلع أكتوبر وحتى الآن إلى 248. وأشارت اللجنة إلى أنها تقوم بإعداد تقارير أخرى عن بقية الإقليم، كما توجد وفيات أخرى بولاية غرب دارفور يجري حصرها، كما أنها أكدت أنها لم تستطع الوصول إلى مستشفيات ومرافق صحية أخرى في مناطق النزاع.

وأكدت اللجنة أن تلك الأرقام ليست نهائية، وهي للضحايا الذين أُحضروا للمرافق الصحية للإقليم، لافتة إلى أن الظروف الأمنية والاجتماعية تحول دون وصول أعداد كبيرة من المتأثرين إلى مساحات حصر اللجنة، كما أن هناك العديد من الضحايا تمت مواراتهم الثرى من قبل السلطات والأهالي في قرى الإقليم الممتدة دون توثيق أسباب وفاتهم. وطالبت لجنة أطباء السودان المركزية كل المكونات السودانية ومنظمات حقوق الإنسان والمهتمين والناشطين في العمل الإنساني والحقوقي بضرورة التقصي حول هذه الأحداث بشكل دقيق ومسؤول.

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