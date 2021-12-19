الهزائم تلاحق ميليشيا الحوثي في 4 محافظات يمنية

المصدر: عدن - البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس تنفيذه 19 عملية استهداف في محافظتي مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة. وأفاد التحالف، أن عملياته في مأرب والجوف، أسفرت عن تدمير 11 آلية ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

وأسفر التصعيد الحوثي في أربع محافظات، عن اشتداد وتيرة المعارك مع قوات الشرعية في مختلف جبهات القتال، ما أسفر عن مقتل عشرات الحوثيين وتدمير الكثير من الآليات. وذكرت مصادر عسكرية، أن مدفعية تشن قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتعزيزات الميليشيا على امتداد الجبهة الجنوبية في مأرب، وإعطاب عربة مدرعة وأربعة أطقم تحمل تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة جنوب مأرب ومقتل كل من كانوا على متنها.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، إنّ العمليات القتالية الهجومية والدفاعية ضد الميليشيا أحرزت تقدماً على الأرض في مناطق عدة أهمها منطقة وادي ذنة ومنطقة العمود والعيرف والفيلحة في مديرية الجوبة ومنطقتي أم ريش وملعاء في مديرية حريب، مؤكداً أن القتال في المواقع الجنوبية بأطراف البلق الشرقي أسفر عن القضاء على العناصر الحوثية المتسللة. ووفق مجلي، أسفرت المعارك والكمائن المحكمة والالتفاف والتطويق في مختلف الجبهات، عن استعادة مواقع مهمة واستراتيجية، وتدمير معدات وأسلحة للميليشيا وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فضلاً عن استعادة قوات الجيش عدداً من الأطقم والعربات القتالية وأسلحة وذخائر. وأبان مجلي، أن، قوات الجيش واصلت الأعمال القتالية الهجومية والكمائن ضد الميليشيا في جبهات محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا، وتدمير مدفعية الجيش العديد من المعدات والأسلحة التابعة لها.

تأمين وتحرير

وفي محافظة الحديدة، تمكنت القوات المشتركة والمقاومة مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهات حيس، جبل رأس، الجراحي من تأمين المناطق الجبلية الحاكمة المحيطة بمديرية حيس بالكامل، فيما تواصل الفرق الهندسية، إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرقات العامة والمساجد والمدارس ومساكن ومزارع المدنيين بمديرية حيس. ووفق الناطق الرسمي، فإنّ القوات المشتركة في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، نفذت عمليات هجومية تم من خلالها تحرير مناطق استراتيجية أهمها قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية، فضلاً عن سلاسل جبلية في منطقة شمِير.

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