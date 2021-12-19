الجيش السوري يعترض قوة أمريكية غربي الحسكة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

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اعترضت قوات من الجيش السوري، أمس، آليات عسكرية أمريكية شمال غربي الحسكة خلال محاولتها العبور إلى منطقة أخرى. ووفق كالة الأنباء السورية، فإن القوات أجبرت القوة الأمريكية المكونة من خمس آليات عسكرية على مغادرة المنطقة، خلال محاولة العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، وأجبرها على مغادرة المنطقة.

ووفق الوكالة، كان أهالي قريتي تل الذهب والصالحية بريف الحسكة الشمالي اعترضوا أول من أمس رتلين للقوات الأمريكية. وكثفت مدرعات وجنود الجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية من محاولات اقتحام الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري والقرى الواقعة تحت سيطرته شرقي سوريا، والتي باءت جميعها بالفشل.

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