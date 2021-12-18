في اليوم العالمي للمهاجر.. مصر تعلن استضافة 6 ملايين مهاجر ولاجئ

المصدر: د ب ا

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أكدت مصر اليوم السبت حرصها على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل.

وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إنها "تحتفل والعالم باليوم العالمي للمهاجر، وتفخر مصر باستضافتها لـستة ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين".

واعتبرت مصر "الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة تسهم في تلاقي الحضارات والثقافات، مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".

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