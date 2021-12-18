أنصار خاسري الانتخابات يتظاهرون وسط بغداد

المصدر: بغداد - د.ب.أ

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تجددت، أمس، التظاهرات الاحتجاجية لأنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي. وتجمّع الآلاف من أنصار الأحزاب عند بوابتي المنطقة الخضراء ببغداد قرب الجسر المعلق وجسر الجمهورية لدعم حركة الاعتصامات الشعبية المتواصلة للشهر الثالث على التوالي، للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية العراقية.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإلغاء الانتخابات البرلمانية، ومحاسبة المتورطين بعمليات التزوير التي رافقت الانتخابات.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق 22 ديسمبر الجاري جلسة للنظر في شكوى تقدمت بها الأحزاب الخاسرة للمطالبة بالتحقيق في الخروقات التي رافقت سير الانتخابات البرلمانية. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثلاثين من نوفمبر الماضي حصول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد تليها كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على 31 مقعداً، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 17 مقعداً، وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعداً.

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