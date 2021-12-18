التحالف يكبّد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب والجوف

المصدر: عدن - البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية، تدمير موقع لإطلاق مسيّرات ميليشيا الحوثي المفخخة شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمالي اليمن. وأضاف التحالف، في بيان، أنه شن عمليات عدة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 180 حوثياً وتدمير 20 آلية عسكرية في مأرب والجوف.

وأشار التحالف إلى أنّ الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيّرات. واستهدفت طائرات التحالف في اليمن، أمس، آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في المجمع الحكومي بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر، باشتداد المواجهات في جبال سلبة والقعيف التابعة لمديرية برط بين قوات الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف. وفي المحور الشمالي للجوف، كبّد الجيش الوطني، ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال تصديه لمجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقع تمركز الجيش اليمني في جبهة الخنجر.

وأحبط الجيش الوطني اليمني، المسنود بالمقاومة الشعبية، سلسلة عمليات متزامنة نفذتها الميليشيا الحوثية في كل من الجبهة الجنوبية والكسارة والرخيم، وأوقع فيهم خسائر فادحة في محافظة مأرب. وصرّحت مصادر عسكرية، بأن تحالف دعم الشرعية، نفذ غارات عدة دمّرت خلالها تعزيزات وآليات للميليشيا على الجبهات الجنوبية لمأرب. كما تمكنت القوات المشتركة، من تطهير مناطق جديدة في مقبنة غرب تعز، وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيا الحوثية. وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

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