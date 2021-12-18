بنما تمنح مفتاحها لرئيس المجلس العالمي للتسامح

المصدر: بنما سيتي - وام

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منح عمدة مدينة بنما، خوسيه لويس فابريغاس، مفتاح المدينة لمعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز السلام في العالم من خلال نشر قيم التسامح وحشد كل الجهود الدولية في مختلف المجالات لتحقيق أهداف التعايش والسلام والمحبة.

وأشاد عمدة مدينة بنما خلال استقباله وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة الجروان في العاصمة بنما سيتي، بدور المجلس في إعلاء قيم التسامح والسلام في أمريكا الوسطى والجنوبية والعالم ككل، معلناً الجروان ضيف شرف فوق العادة للمدينة. بدوره، أكّد معالي الجروان، أنّ هذا التكريم يدفع المجلس للعمل بمزيد من الجهد من أجل تعزيز التسامح والسلام، مشيداً بدعم بنما لمساعي نشر قسم التسامح والسلام في العالم.

كما التقى الوفد رئيس البرلمان البنمي، د. سيبريانو أدامز نافارو، الذي أكد دعم البرلمان للمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي الذي يضم ما يربو على 80 برلماناً وطنياً في العالم ويختص حصراً بدعم التسامح والسلام. وكان السكرتير التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية قد استقبل الجروان والوفد المرافق له في مقر البرلمان بالعاصمة بنما سيتي، فأكد بدوره دعم البرلمان اللاتيني لتوجهات المجلس الإنسانية والداعمة للسلام.

كما استقبلت نائبة وزير خارجية بنما، دايرا كاريجو كاستيليرو، وفد المجلس، مؤكّدة دعم بلادها لتوجهاته وجهوده الحثيثة لنشر قيم التسامح والسلام. وكان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام قد وقع مذكرة تفاهم وعمل مشترك مع جامعة تشيريكي البنمية المستقلة، بهدف تعزيز التسامح والسلام في المجالات التعليمية والأكاديمية.

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