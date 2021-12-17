مصرع 8 أشخاص في فيضانات في أربيل بكردستان العراق

المصدر: ا ف ب

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قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق فجر الجمعة، على ما أفاد محافظ أربيل اوميد خوشناو وكالة فرانس برس، في حين حذّرت السلطات من احتمال وقوع فيضانات إضافية.

وقال المسؤول إن "الفيضانات بدأت عند الساعة الرابعة فجراً، وتسببت بمقتل 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال"، موضحاً أن السيول تركزت في أحياء شعبية واقعة في شرق أربيل وسبّبت كذلك "أضرارا مادية كبيرة".

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