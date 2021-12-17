محمد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير الدفاع البريطاني

المصدر: الرياض - واس

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اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين، وخاصة في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة، نيل كرمبتون، وكبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط الفريق جوي سامبسون، والملحق العسكري العميد باتريك أودونالد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية ريتشارد بيرثون، والسكرتير الخاص لوزير الدفاع ديفيد مورجان.

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