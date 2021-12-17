العراق.. قيادات داعشية في قبضة الجيش

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، القبض على قيادات كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي. وقال اللواء رسول، في بيان، أمس، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمّ تنفيذ واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت بقضاء الطارمية من العاصمة بغداد، والذي أُلقي القبض فيه على متهمين اثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة.

وأضاف أن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد، فضلاً عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم العراقيين على مبالغ مالية من أجل التعيين. ولفت إلى أن الجهاز ألقى القبض على رؤوس كبيرة من «داعـش» الإرهابي وسيتم عرضها في الوقت المُناسب، مشيراً إلى أنه يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعٍ استخبارية. يأتي هذا على خلفية إطلاق السلطات الأمنية عمليتين في محافظتي ديالى وكركوك لملاحقة عناصر داعش. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن قيادة عمليات ديالى تشرع، من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى، بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية.

وأول من أمس، كشفت خلية الإعلام الأمني، انطلاق عملية أخرى لتعقب العناصر الإرهابية شمالي البلاد. وقالت إنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية. في السياق، باشرت قيادة عمليات الأنبار غربي العراق عملية تفتيش جنوب بحيرة الثرثار. وتصاعدت عمليات داعش خلال الأسبوعين الماضيين بشن سلسلة من الهجمات تركز أغلبها عند المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، شمالي العراق. يأتي ذلك في وقت أحبطت فيه الاستخبارات العراقية عملية تفجير أنبوب ناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.

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