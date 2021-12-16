نيجيريا والمغرب ومصر تتصدر تحدي أفريقيا للذكاء الإصطناعي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا ومجموعة «بنية»، الراعي الرسمي لتحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتي تعد المجموعة الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية والمجلس الأفريقي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE Africa Council وشركة WAKANDAI، نتائج نهائي تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2021 حيث احتلت المراكز الأولى كل من نيجيريا والمغرب ومصر.

وضمن فئة مشروعات التخرج احتلت نيجيريا المركز الأول وأوغندا المركز الثاني والمغرب المركز الثالث، وعن فئة المدارس الثانوية أنفردت مصر، أما في فئة الشركات الناشئة جاءت المغرب في المركز الأول وكينيا في المركز الثاني ومصر وأوغندا مناصفة في المركز الثالث.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء IEEE GCAIoT 2021 في دورته الخامسة الذي تنعقد تحت شعار «الآثار المجتمعية للتحول الرقمي» في مدينة دبي وذلك مع عدد من الشركاء المنظمين أبرزهم جامعة دبي و IEEE TEMS و Region8 IEEE و الشركة العالمية للإبتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجال برامج ومبادرات الإبتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

21 فريق

شارك في التحدي 21 فريقاً من 6 دول أفريقية هم نيجيريا وكينيا وأوغندا ومصر وتونس والمغرب، وأنقسموا إلى محورين رئيسيين للتحدي هما مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والشركات الناشئة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس محمد عبود رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE شعبة إدارة التكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا: «إننا فخورون بالنتائج التي حققها الشباب الأفريقي في تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، حيث إن الاقبال على المشاركة والمنافسة يعكس القدرات الهائلة للكوادر البشرية في القارة الأفريقية وقدرتها على قيادة مسيرة التنمية في المستقبل وتحقيق رؤى الحكومات الطموحة في مبادرات التحول الرقمي».

الكوادر البشرية

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، إن رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام يأتي لإيمانها أن الكوادر البشرية المؤهلة هي القادرة على تطويع التكنولوجيا واستخدامها على النحو الأمثل، خاصة في ظل التصارع الهائل في التطورات التقنية التي تتطلب التدريب والتحديث المستمر لكافة أطراف المنظومة الرقمية، لتكون المحرك الرئيسي الذي يمكن أن تعتمد عليه مصر وأفريقيا في خطتها نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن مجموعة «بنية» سعت إلى تطوير مهارات الشباب ودعم مشروعاتهم الابتكارية في مصر ومختلف دول القارة الأفريقية، وبناء قدرات الطلاب سواء في المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعية، فضلاً عن دعم رواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، لا سيما في ظل توجه الحكومات لدعم مجال ريادة الأعمال، التي تتطلب جهود مشتركة من كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، لدعم هذا المسار الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، ولا بد أن تكون مصر ذات دور فعال في هذا المجال خاصة أنها دولة شابة، ويتوفر بها كثير من العقول المتميزة التي تحتاج لمن يدعمها حتى تستطيع تحقيق إنجازاته.

وقال المهندس أحمد البحيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةWAKANDAI، «WAKANDAI باعتبارها الشريك المؤسس والاداري لـ IEEE تحدي افريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو تجسيد لرؤيتها في نشر تطبيقات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في جميع المجتمعات الافريقية. هذا يشعرنا بالفخر لما تم إنجازه، ويبث الآمل في نمو الاقتصاد الافريقي مستقبلاً مدعوماً بانتشار تطبيقات انترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي».

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