مرض غامض يقتل 100 شخص بجنوب السودان

المصدر: (جوبا - وكالات)

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ظهر مرض غامض يثير الرعب في جنوب السودان، وهو مرض نتج بسبب سوء الأوضاع المادية والمعيشية والفيضانات التي تتعرض لها بعض الولايات هناك. وكشف فريق استجابة سريعة في جنوب السودان عن وفاة 100 شخص بسبب هذا المرض.

ظهر هذا المرض في منطقة فانجاك بولاية جونقلي، حسبما كشفت منظمة الصحة العالمية، والتي بدأت تقييم المخاطر وجمع العينات من حالات الوفاة والإصابات للاختبار.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في المرض. ويعمل الفريق على جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية، لشبكة «بي بي سي»: «قررنا إرسال فريق استجابة سريعة لتقييم المخاطر والتحقيق فيها. وهناك سنكون قادرين على جمع عينات من المرضى».

وبين فريق المنظمة أن المرض تسبب في ظهور العديد من الأعراض المرضية، في الأجزاء التي ظهر بها المرض، ولكن أبرز الأعراض هو الإصابة بالإسهال بالإضافة إلى أعراض مرض «الملاريا»، ومنها الحمى، والقشعريرة، والشعور العام بالانزعاج، والصداع، والغثيان والقيء، والإسهال، وألم البطن، وألم المفاصل أو العضلات.

وتعرضت المنطقة مؤخراً لفيضانات شديدة، وهي من أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات. وأوضحت بايا أن مجموعة العلماء اضطروا إلى دخول فنجاك عبر طائرة هليكوبتر بسبب ذلك.

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