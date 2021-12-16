نائب الرئيس الإندونيسي يعرب عن تقديره لجهود «حكماء المسلمين» في دعم التسامح والتعايش

المصدر: جاكرتا - وام

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أعرب نائب الرئيس الإندونيسي كياهي الحاج معروف أمين، عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين لدعم قيم المواطنة والتعايش والحوار والتسامح، فيما أوضح الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثي أن المجلس يبذل جهداً كبيراً في تعزيز ونشر ثقافة السلام في كل المجتمعات.

واستقبل أمس نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز السلام والعيش المشترك.

وأعرب نائب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين لدعم قيم المواطنة والتعايش والحوار، ومشاركته الفاعلة في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب بمجموعة متميزة من الأعمال الفكرية المحفزة على التعايش والتسامح.

من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن المجلس يبذل جهداً كبيراً في تعزيز ونشر ثقافة السلام في كل المجتمعات، معرباً عن اعتزازه بنموذج التسامح الذي يعيشه المجتمع الإندونيسي مع تعدد أعراقه وثقافاته، وسعي المجلس للاستفادة من هذه التجربة الفريدة.

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