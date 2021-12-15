وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

المصدر: البيان

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توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي السابق الدكتور فايز الطراونة، بعد صراع مع مرض عضال.

وقال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى، الدكتور منذر الحوارات في تصريح، إن الطراونة توفاه الله في ساعات الفجر. وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وتسلم الراحل الكثير من المناصب الرسمية على مدار نصف قرن، وساهم في عدد من المحطات المهمة في تاريخ الأردن المعاصر.

وبدأت خدمة الطراونة في الديوان الملكي الهاشمي بعد تخرجه في الجامعة الأردنية عام 1971 بالدرجة السابعة مساعداً لرئيس التشريفات الملكية وغادر الديوان الملكي عام 2018 بعد أن ترأسه ثلاث مرات زادت على تسع سنوات. ونال الراحل وسام الاستقلال من الدرجة الثانية، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة، ووسام الحسين للعطاء المميز.

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