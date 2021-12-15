مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دور منتدى غاز شرقي المتوسط في دعم التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في المنطقة. وهنأ شكري، قبرص بتسلمها رئاسة المنتدى الدورية من مصر في بداية العام المقبل 2022. وفي لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، سلّم شكري رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشاد شكري، بمستوى العلاقات بين البلدين من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، والزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات، ما يعكس الرغبة المشتركة في دفع ملفات التعاون الثنائي في المجالات كافة السياسية والاقتصادية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات وأبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي وخاصة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021 وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.

بدوره، أكّد الرئيس القبرصي، اهتمام بلاده الكبير بتوثيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع إلى تفعيل المشروعات المطروحة، والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في ظل العلاقات الوثيقة والشراكة التي تجمع البلدين.

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