أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن

المصدر: البيان

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أكد مدير العمليات في موقع طقس العرب أسامة الطريفي، أن الأردن بانتظار أحوال جوية غير مستقرة، يبدأ تأثيرها اليوم بحلول ساعات المساء والليل.

وأوضح خبير الطقس أن درجات الحرارة ستبقى خلال نهار الثلاثاء أعلى من مُعدلاتها ويكون الطقس باردا نسبيا في غالبية المناطق، وتظهر السحب تدريجيا على ارتفاعات مختلفة خاصة خلال ساعات العصر والمساء، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار على المنطقة الشمالية تمتد تباعا للمناطق الغربية من المملكة، تكون الأمطار رعدية وذلك في مقدمة عبور جبهة هوائية باردة ليلا.

وتبقى المملكة الأردنية تحت تأثير التيارات الهوائية الباردة خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء، حيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء مختلفة من المناطق الغربية، تزامناً مع عبور غيوم مُنخفضة وملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، لذا يُنصح بالانتباه أثناء المسير على الطرقات الخارجية سيما التي تربط محافظات شمال ووسط المملكة ببعضها البعض من خطر حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية بفعل كثافة الغيوم المُلامسة لسطح الأرض.

وحول تساقط الثلوج في الجزء الأخير من شهر كانون الأول الحالي، قال الطريفي إن خلال الفترة القادمة ستكون المنخفضات الجوية أكثر قوة، واقتراب الكتل الهوائية الباردة من الأردن، إذ يتوقع تأثر المملكة بفرص منخفضات جوية أفضل وبرودة أقوى.

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