ويليامز تبدأ مهمتها في ليبيا لإنجاح الانتخابات

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه أمس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، حرص المجلس على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار، مشدداً على الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جانبها، أكدت ويليامز على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وكذلك على جهود توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وكان اللقاء مع المنفي، أول نشاط لويليامز التي وصلت إلى طرابلس الأحد، للعمل مع البعثة الأممية بهدف المحافظة على زخم العملية الانتخابية، وذلك عقب تعيينها في 6 ديسمبر الجاري، مستشارةً للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وقالت البعثة الأممية إن ويليامز ستتولى قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي السياق، أبدت أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا دعمها لجهود ويليامز لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية وحرة. (طرابلس - البيان)

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