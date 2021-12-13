العراق يطلق حملة عسكرية على «فلول داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

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أطلق الجيش العراقي، أمس، عملية عسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، شمال شرقي البلاد، بعد تزايد هجمات التنظيم مؤخراً. وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن قيادة عمليات محافظة ديالى، حيث تقع سلسلة جبال حمرين، إلى جانب عناصر في ميليشيات الحشد الشعبي شرعت في تنفيذ العملية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن العملية تنفذ من خمسة محاور من أجل تفتيش المناطق الجبلية. وتأتي العملية بعد سلسلة غارات جوية عراقية استهدفت تجمعات مسلحي داعش في هذه الجبال في الأيام الماضية. وكانت القوات العراقية قد أطلقت في نوفمبر الماضي، عملية عسكرية في جبال حمرين، فيما قالت خلية الإعلام الأمني حينها، إن القصف أدى إلى تدمير ثمانية أوكار للمسلحين في المنطقة.ويرى القادة العسكريون العراقيون، أن تنظيم داعش يتخذ من هذه الجبال ملاذاً لمسلحيه، نظراً لوعورتها الشديدة وبعدها عن المناطق المأهولة.

وفي أواخر عام 2017، أعلن العراق هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بعد أن استعاد غالبية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في 2014، إلّا أنّ التنظيم لجأ إلى حرب عصابات تزايدت حدتها وخطورتها في الأسابيع الأخيرة، لا سيّما في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك.

ويقول محللون، إنّ تحركات داعش الأخيرة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، شمالي العراق، تقتضي مزيداً من التعاون بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات البشمركة الكردية.

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