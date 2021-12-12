الحوثي يشن حملة اعتقالات والشرعية تسقط «مسيّرة» للميليشيا

المصدر: عدن- البيان

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داهمت ميليشيا الحوثي، قرى في محافظة مأرب جنوب صنعاء، واعتقلت عشرات المدنيين، بسبب رفضهم القتال في صفوفها، مع وصول طلائع القوات المشتركة لأطراف المحافظة مع محافظة الحديدة، وداهمت أيضاً قرية أخرى في محافظة عمران شمال صنعاء، واعتقلت بعض سكانها بسبب رفضهم السماح لها بمصادرة أراضيهم.وفي حين أسقطت القوات الشرعية مسيرة حوثية ،ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت عدداً من قرى مديرية وصاب السافل غرب مأرب، واعتقلت أكثر من 70 من سكانها أغلبهم من كبار السن، بسبب رفضهم الانضمام للقتال في صفوفها، إذ تنفّذ الميليشيا منذ أسابيع حملة تجنيد واسعة في المديرية ومديريات محافظات إب وتعز الواقعة على حدود محافظة الحديدة، مع تقدم القوات المشتركة نحو هذه المديريات، إذ تطلب الميليشيا من السكان المشاركة في القتال وحشد مقاتلين وتعتقل من يرفض ذلك.

وفي عمران ،أكدت مصادر محلية اقتحام العشرات من مسلحي الميليشيا قرية الحايط مديرية عيال سريح، وشنها حملة اعتقالات في صفوف الشباب، فيما تولت عناصر أمنية قمع النساء اللائي حاولن منع مسلحي الميليشيا من اقتحام المنازل واعتقال أبنائهن. وأوضحت المصادر أن أكثر من عشرين عربة عسكرية تابعة للميليشيا شاركت في اقتحام القرية، واعتقلت أكثر من 50 شخصاً بينهم وجهاء، بعد حصار استمر أكثر من أسبوع، على خلفية محاولة قيادة الميليشيا مصادرة أراض. ولفتت المصادر إلى انتشار عناصر الميليشيا في محيط القرية وإغلاقهم السوق، واستحداث نقطة تفتيش ومنع السكان من الخروج.

بالمقابل، أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي مسيّرة حوثية مفخخة في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت الطائرة الحوثية المفخخة تحلق في سماء المنطقة واستهدفتها بالسلاح المناسب.

معارك عنيفة

من جهتها، خاضت قوات الجيش اليمني، معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال غرب وجنوب محافظة مأرب، منذ الساعات الأولى من يوم أمس.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب أول من أمس . وأضاف أنّ الاستهدافات في مأرب دمرت أكثر من 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات، كذلك أدت الاستهدافات في مأرب إلى تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً.

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