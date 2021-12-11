الشرعية تحرّر مواقع في شبوة

المصدر: عدن - وكالات

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حرّرت قوات الجيش اليمني، أمس، عدداً من المواقع في جبهة بيحان شمالي غرب محافظة شبوة، بعد تكبيدها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة.

وأسفر هجوم شنته قوات الجيش الوطني، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا في الجبهة، فجر أمس بعملية نوعية. وكشفت مصادر عسكرية، عن أنّ قوات الجيش تمكنت من إحراق عدد من الآليات واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر. وأشارت المعلومات، إلى أن الاشتباكات اندلعت عند الساعة الخامسة فجراً، وتكبدت ميليشيا الحوثي خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما أحرزت قوات الجيش تقدماً في عدد من المواقع على الجبهة ذاتها. يشار إلى أنّ الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، مستمرون في خوض معارك ضارية على جبهات مأرب، مكبدين ميليشيا الحوثي مزيداً من الخسائر في صفوفها.



ودارت خلال الساعات القليلة الماضية، معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا على امتداد مسارح العمليات العسكرية في الجبهة الجنوبية، رافقها قصف مدفعي وجوي مركز استهدف مواقع وتحركات للميليشيا. وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، فضلاً عن استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر، فيما أدى القصف لتدمير أكثر من ثماني عربات وسبعة أطقم بعتادها وأفرادها. إلى ذلك، دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة أطقم وعربات للميليشيا في مختلف جبهات القتال، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

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