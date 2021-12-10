مصر تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى حل الدولتين

المصدر: القاهرة ـ وام

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وزير خارجية إسرائيل «يائير لابيد». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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