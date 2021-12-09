يائير لابيد: تعميق العلاقات مع مصر مصلحة حيوية لإسرائيل

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل.

وكتب على حسابه على موقع تويتر، بالتزامن مع وصوله للقاهرة اليوم الخميس، أن "تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل".

وأضاف: "سنواصل العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي".

ونشر لابيد لاحقا صورة من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له في قصر الاتحادية، دون أن تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وكان السيسي استقبل في سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول قمة من نوعها بين قادة الجانبين منذ أكثر من عقد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز