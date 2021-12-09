السيسي يطالب العالم الإسلامي بالانتباه للفكر المتطرف

المصدر: (القاهرة - وكالات )

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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، دول العالم الإسلامي باليقظة والانتباه التام للفكر «المتطرف الأحمق»، مؤكداً أن الإسلام ليس له علاقة بهذا الفكر الجامد المتطرف، الذي يهدف إلى تدمير مستقبل الشعوب وحضارتها.

وقال السيسي في كلمته، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، إن بلاده ستقاتل من أجل إرساء المعرفة والتعليم الحقيقي في مصر، مؤكداً «نحن جادون بإرادة لا تلين من أجل تقديم تعليم حقيقي، وبجودة حقيقية لأن التعليم الجيد هو أساس بناء الدول».

ودعا السيسي الجامعات الكبرى في العالم إلى مساعدة مصر كي يكون لديها معرفة وتعليم حقيقي بنفس المعايير والمستوى المتبع لدى هذه الجامعات. وقال، إن الطالب أو الطالبة الراغبين في تحقيق مستوى تعليم يتناسب مع العصر عليه أن يبذل قصارى جهده من أجل تلبية المعايير اللازمة للالتحاق بهذه الكليات.

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