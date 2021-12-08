وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأربعاء

المصدر: أ ف ب

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يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر الأربعاء "لإحياء العلاقة" الفرنسية- الجزائرية المتوترة منذ أشهر على ما أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

وقالت الوزارة "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات".

وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون على ما أوضح المصدر نفسه.

وتأتي الزيارة في حين تدهورت العلاقات كثيرا بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

واستدعت الجزائر سفيرها في باريس ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل من التحليق في مجالها الجوي.

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