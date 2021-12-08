«تريندز» يشارك في القمة العالمية لمراكز الفكر

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك وفد من «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في القمة العالمية لمراكز الفكر والدراسات 2021، التي حملت عنوان: «الاتجاهات والتحولات العالمية في مراكز الفكر والسياسة والمشورة السياسية في عصر معضلات السياسات والاضطرابات»، ونظمها برنامج المراكز الفكرية ومنظمات المجتمع المدني، التابع لـ«معهد لودر» في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، والتي من المنتظر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.

وترأس الوفد د. محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات».

وهدفت القمة، التي شارك في أعمالها مركز «تريندز» بوصفه راعياً رسمياً، وشهدت مُشاركة أكثر من 40 مركزاً فكرياً إقليمياً وعالمياً، إلى مناقشة ومناظرة الآراء حول تبعات تطورات جائحة «كوفيد 19» العالمية على أدوار مراكز الفكر والدراسات وفرصها وتحدياتها.

وركز العلي في مداخلته بالجلسة الأولى على شقين، قدم في الأول لمحات لبعض التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على الأوضاع العالمية عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، واستعرض في الثاني بعض الأفكار والمقترحات التي تعزز دور مراكز الفكر في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

وقال العلي، إن الجائحة أوجدت تأثيرات عميقة في نواحي الحياة كافة، السياسية والاقتصادية والصحية وحتى الأمنية والعسكرية، حتى أصبح مصطلح عالم ما بعد كورونا متداولاً على نطاق واسع، وأصبح الجميع يتكلم عن نظام عالمي جديد مختلف عما كان قبل الجائحة.

وأكد أنه على الصعيد الصحي الإنساني، أظهرت الجائحة أن فعالية النظم الصحية المطبقة في غالبية دول العالم، محدودة في مواجهة خطر الأوبئة واسعة الانتشار، وهو ما يفرض إعادة النظر في النظم الصحية المطبقة في كثير من الدول.

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