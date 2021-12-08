قتلى وجرحى في انفجار يهزّ البصرة العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

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قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في البصرة جنوبي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق استناداً إلى أرقام دائرة الصحة في البصرة، إن الانفجار أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنّ الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة، التي انفجرت في منطقة البصرة القديمة. وأظهرت صور جرى تداولها النيران وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى، بالقرب من أحد الجسور في البصرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بالقرب من مستشفى رئيسي في المدينة. وكان وقوع الانفجارات نادراً في البصرة، الغنية بالنفط، خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

وأكّد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن انفجار البصرة محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وقال صالح، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أهلنا في البصرة هو محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد، علينا توحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية من أجل التكاتف وحماية الأمن والسلم المجتمعي ومعاقبة الجناة».

وأدانت مصر بأشد العبارات، التفجير الإرهابي في البصرة. وأكدت مصر، في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث الأليم، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، وثقتها في قدرته على تجاوز مثل تلك الأحداث. كما شددت على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات العراق، وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية على مُختلف المستويات.

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