التحالف يدمر صاروخاً حوثياً استهدف الرياض

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاع الجوي السعودي دمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. وأوضح التحالف، أنه بدأ بتنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيا استجابة للتهديد، مشيراً إلى أنه سيضرب بيد من حديد لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي الإنساني. وأكد التحالف، أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونفذ التحالف، أكبر عملية استهداف للميليشيا في مأرب، خلال الساعات الماضية. وأعلن في بيان، أمس، تنفيذ 47 عملية خلال 24 ساعة، كما أوضح أن الاستهدافات دمرت 34 آلية للحوثيين، وموقعاً لتخزين الذخائر. وقتل ما يزيد على 280 عنصراً من الميليشيا، في أكبر استهداف بمأرب خلال يوم واحد.

إفشال مغامرة

إلى ذلك، أفشلت مأرب مغامرة جديدة لميليشيا الحوثي، لاختراق دفاعاتها من اتجاه الجنوب، وابتلعت آلاف المقاتلين، الذين دفعت بهم إلى هذه الجبهات، بعد تسعة أشهر على فشل الهجوم الذي شنته الميليشيا من الجبهات الغربية، منذ بداية العام الجاري، ودفعت خلاله ثمناً باهظاً، زاد على 20 ألف قتيل.ونقل موقع «العربية.نت»، عن مصادر عسكرية في جبهة العلم شمال مأرب، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنت من اغتنام خمسة أطقم تابعة للميليشيا، وذلك بعد صد القوات اليمنية لهجوم شنته الميليشيا على جبهة العلم، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية، ومقتل عدد من عناصر الميليشيا.

وكانت المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية، معارك واشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الشرعية، فيما نشر الجيش اليمني مشاهد من المواجهات التي دارت أول من أمس، في مختلف جبهات المحافظة، وكانت الأعنف منذ بدء المعارك، خلال الأيام الماضية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز