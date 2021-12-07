السودان.. تفريق متظاهرين قبل وصولهم القصر الرئاسي

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

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استخدمت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأطلقت الرصاص في الهواء لمنع آلاف المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي في قلب الخرطوم. وتدفقت، أعداد كبيرة من السودانيين، أمس، في مسيرات جديدة اجتاحت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومعظم مدن السودان الأخرى للمطالبة بإنهاء سلطة الجيش وعودة الحكم المدني.

واستبقت السلطات، خروج التظاهرات بإغلاق الطرق المحيطة بالمواقع الاستراتيجية بالعاصمة الخرطوم مثل القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي الذي شهد محيطه الأسبوع الماضي عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي حالت دون الوصول إليه.

في السياق، التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، مجموعة من ممثلي لجان المقاومة بالخرطوم في مقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عقب دعوة وجهها للجان المقاومة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية والانتقال الديمقراطي في السودان.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة يونيتامس بحسب بيان صادر عنه، التزام الأمم المتحدة واليونتامس بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى سودان ديمقراطي بقيادة مدنية، معلناً ترحيبه بالتواصل مع ممثلي لجان المقاومة ومع جميع أصحاب المصلحة من الحراك السياسي المتنوع المدافع عن الانتقال الديمقراطي في السودان.

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