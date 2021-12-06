الأردن.. القضاء يدين مسؤولين في حادثة مستشفى السلط

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

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قضت محكمة أردنية، أمس، بالسجن ثلاث سنوات بحق خمسة مسؤولين حكوميين، بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة 10 مرضى، نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، في مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان، على مدير مستشفى السلط السابق، عبد الرزاق الخشمان، وأربعة من مساعديه، بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بـ«جنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات»، فيما برأت 8 متهمين آخرين.

يذكر أن القرار قابل للطعن، خلال 10 أيام، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتوفي 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي، بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلن وزير الصحة حينها نذير عبيدات، الذي قدم استقالته. وفي الأيام اللاحقة أُعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وأعلنت الحكومة مساء ذات اليوم إقالة وزير الصحة، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن التقصير، واصفة ما حدث بأنّه خطأ جسيم وفادح وغير مبرر. وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وأوقف مدعي عام مدينة السلط، مدير المستشفى، وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة التسبب بوفاة.

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