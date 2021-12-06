ما الذي جرى في قاعدة التنف الأمريكية بسوريا؟

المصدر: دمشق - وكالات

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سمعت أصوات سلسلة انفجارات داخل قاعدة القوات الأمريكية في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارين هزّا منطقة الـ55 الواقعة، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي.

وأشار المرصد إلى أن طيراناًُ مروحياًُ تابعاً للتحالف حلق، صباح أمس، في أجواء المنطقة، عقب ذلك هز انفجار أول متوسط الشدة المنطقة، تبعه انفجار آخر عنيف وشديد. ولفت المرصد إلى أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم عن استهداف جديد للقاعدة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية حينها، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبيْن.

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