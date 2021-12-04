طائرات مصرية مقاتلة بمواصفات متقدّمة لا تُضاهى

المصدر: القاهرة - البيان

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طرح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، معدات وتقنيات عسكرية حديثة، من بينها طائرات مصرية بمواصفات متقدمة، استعرضها جناح الهيئة العربية للتصنيع. ومن أبرز الطائرات التي طرحها المعرض الذي أنهى أعماله في القاهرة، الطائرة بدون طيار نووت Nut Nut UAS، والطائرة K-8E، والطائرة الهدفية قائد Qaed Target Drone ومنظومة الطائرة الهدفية «الطائر المصري الرشيق» EAB-3A.

وتعتبر الطائرة Nut Nut UAS متعددة الاستخدامات ويمكنها تنفيذ العديد من المهام، منها الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية وتمييز وتتبع الأهداف، كما تتميّز بأنّها مجهزة بكاميرا كهرومغناطيسية تلفزيونية - رقمية، وتعد أول طائرة استطلاع مصرية 100 في المئة. وتبلغ أقصى سرعة للطائرة 180 كم/ساعة، وتصل سرعتها الأفقية من 120 إلى 140 كم/ساعة، بمعدل تسلق 5م/ ثانية، وأقصى ارتفاع 5 كم، فيما تصل مدة البقاء في الجو 10 ساعات وأقصى وزن: 340 كغم، فيما يبلغ وزن الوقود من 95 إلى 100 كغم.

وتستخدم الطائرة K-8E، كطائرة تدريب متقدم ومعاونة أرضية، ويتم توظيفها في العروض الجوية. وتبلغ نسبة التصنيع المحلي للطائرة في مصر 95% من هيكل الطائرة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، وقد تم إنتاج وتجميع واختبار 120 طائرة لصالح القوات الجوية المصرية. وتتمتع الطائرة بقدراتها العالية على المناورة، ومجالها الواسع من سرعات الطيران، فضلاً عن محرّك نفاث يحاكي الطائرات المقاتلة، وهيكل مصمم لتنفيذ 14 ألف ساعة طيران أو الخدمة لمدة 25 عاماً. وتم الانتهاء من إجراء «عمرة» لـ 80 طائرة، وتُجرى عمليات «العمرة» لـ 40 أخرى.

وتستخدم الطائرة Qaed Target Drone، في تدريب أطقم قوات الدفاع الجوي المختلفة، وتصل مسافة الإقلاع من 5 إلى 10 أمتار على أرض غير ممهدة أو الإطلاق باليد. وتتميز الطائرة بنظام التحكم بواسطة جهاز تحكم أرضي (2.4 غيغا هرتز/ المدى من 2 إلى 3 كم)، والأحمال المفيدة: عبوات دخان وعدسات. ويبلغ باع الجناح 1800 مم، والطول 1340 مم، والوزن الكلي 3.8 كغم، والأحمال المفيدة 1.2 كغم، بينما أقصى سرعة 150 كم/ ساعة، والمدى الزمني من 16: 24 دقيقة بسعة تانك 720 سم مكعب، والمحرك 1.63 حصان.

وتأتي منظومة الطائرة الهدفية (الطائر المصري الرشيق) EAB-3A، كطائرة هدفية متوسطة السرعة والمدى تعمل كطائرة هدفية لأسلحة ومعدات الدفاع الجوي الصاروخية، إذ يمكن اكتشافها وتتبعها رادارياً وحرارياً.

ويتم تصميم وتصنيع الطائرة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتم تزويدها بأحدث تكنولوجيا الملاحة والتوجيه ووصلة البيانات التي تتيح الطيران الآمن والاستقرار في الجو. وتتكون المنظومة من خمس طائرات هدفية وقاذف ومحطة التحكم والتوجيه على مقطورة متحركة. ويبلغ عرض الطائرة بالجناح 2.75 متر، وطول الطائر ثلاثة أمتار، وأقصى وزن للإقلاع 20 كغم، وأقصى زمن للطيران 50 دقيقة، ونوع المحرك جيت، أقصى سرعة 20-400 كم/ ساعة بارتفاع 6 كم، وأقصى مدى لها 80 كم، بينما أقصى حمولة (1 كم، عاكس ركني+ 2 مشعل حراري).

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