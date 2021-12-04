تونس تغيّر موعد الاحتفال بعيد ثورتها

المصدر: تونس - وكالات

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أول من أمس، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى «ثورة 2011» من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة، عادّاً أن التاريخ الأول غير ملائم.



وأكد سعيّد في اجتماع وزاري في قرطاج أن «يوم 17 ديسمبر يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في عام 2011». وعلّل سعيّد قراره بقوله إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بو زيد (وسط) ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها». وفي 14 يناير عام 2011 سقط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.



وانطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر عام 2010 في محافظة سيدي بو زيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.



وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساساً، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخريطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.



وقال في الاجتماع الوزاري: «في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب» وإنه «لا مجال للرجوع إلى الوراء».





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