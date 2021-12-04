قوات الأمن الجزائرية الخاصة نوقف 13 متهماً بعرقلة المسار الانتخابي

المصدر: الجزائر - وكالات

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أوقفت قوات الأمن الجزائرية الخاصة «الدرك» 13 متهماً بعرقلة المسار الانتخابي، حيث جاءت العملية بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على السير الحسن للعملية الانتخابية ليوم 27 نوفمبر الماضي.



وقام الموقوفون بحسب ما أفادت تقارير إعلامية جزائرية باقتحام مركز انتخابي وتكسير صناديق الاقتراع وإتلاف محتوياته.



وحسب بيان عناصر الدرك، بينت التحريات أن الموقوفين تم تحريضهم على هذه الأعمال.



كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز. وأوضح أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر أحد صناديق الاقتراع ولم يعرف حتى الآن الدوافع لذلك، حيث قام بضرب الصندوق، الأمر الذي تسبب في تشققه.

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