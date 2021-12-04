الأردن يشيد بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: عمّان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني موسى المعايطة بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم، وذلك لدى استقباله في مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.



وأكد المعايطة تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والعمل المشترك مع المجلس العالمي للتسامح والسلام.



وخلال اللقاء نوه الجروان بدور المملكة وقيادتها في دعم مساعي التسامح والسلام حول العالم، مستعرضاً جهود المجلس في هذا الشأن.



وقال المعايطة إن رسالة عمان بما حملت من مضامين، تمثل جوهر الإسلام السمح وقيم التسامح والاعتدال والوسطية. وأكد أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ركزت على التعددية والتنوع واحترام الآخر، وكان الجروان التقى عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، وفيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان على هامش المشاركة في فعاليات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين بالعاصمة الأردنية عمان.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز