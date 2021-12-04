الجيش اليمني يدك تحصينات الحوثي في شبوة

المصدر: عدن - البيان

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هاجم الجيش اليمني مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة بيحان شمال غربي محافظة شبوة ودكت تحصينات الميليشيا بالتوازي مع تقدم وحدات المشاة، وبإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وفق ما أكدته مصادر عسكرية يمنية.



وذكرت مصادر عسكرية في محافظة شبوة أن الهجوم الذي نفذ فجر أمس أسفر عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، كما أصيب آخرون في حين أعطبت عربة مدرعة، فيما قامت قوات الجيش بتثبيت مواقع تحصيناتها في المواقع المتقدمة التي سيطرت عليها في هذه الجبهة، كما كبدت الميليشيا خسائر جديدة في الأرواح والعتاد العسكري.



وقالت المصادر إن الجيش مسنود بمقاومة القبائل يواصل خوض المعارك، ودحر الميليشيا في جبهتي بيحان والساق في مديرية عسيلان شمالي شرق شبوة. وبينت بأن المعارك مستمرة في الجبهتين وسقط على إثرها العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعاتها في هاتين الجبهتين.







تفكيك ألغام





وفي موازاة ذلك، فككت الفرق الهندسية ما يقارب من 200 لغم وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي، لمنع تقدم الجيش. كما نفذت مقاتلات التحالف غارات مركزة شلت من حركة الميليشيا في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر فادحة. كما خاضت وحدات أخرى من الجيش اليمني مواجهات عنيفة مع الميليشيا في جبهتي الكسارة والمشجح، غربي مأرب، إذ حاولت الميليشيا إعادة تنشيط هذه الجبهات بعد أن فشلت في إحراز أي تقدم في جبهات جنوب المحافظة.



وحسب المصادر خاضت قوات الجيش اليمني مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في الجبهتين وسقط على إثرها العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا في الجبهتين ذاتهما، حيث تدور المعارك في محاور ايدات الراء والعطيف والمشجح صرواح مأرب وكلها جبهات تعرضت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة منذ بداية هجومها قبل نحو عام وتجاوز عدد قتلاها 20 ألفاً دون أن تتمكن من تحقيق أي تقدم فعلي على الأرض.



اشتباكات وضربات



وفي الساحل الغربي، كبدت القوات اليمنية المشتركة، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في محور حيس وفق ما أفاد بذلك الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الذي أكد أن الوحدات المرابطة جنوب غرب مدينة حيس هاجمت مواقع للميليشيا جنوب الجراحي بعد رصد وصول تعزيزات لها، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدة آليات أثناء الاشتباكات وذكر أن المدفعية ضاعفت خسائر الميليشيا بضربات مركزة على أوكار وتجمعاتها في طريق الجراحي - حيس، حيث إن القوات المشتركة «تمسك بزمام السيطرة على كامل خطوط التماس الجديدة من أطراف مقبنة بمحافظة تعز إلى أطراف مديريتي جبل رأس والجراحي بمحافظة الحديدة».

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