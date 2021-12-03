بندقية مصرية تطلق 600 رصاصة في الدقيقة

المصدر: وكالات

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تطور مصر أنواعاً مختلفة من الأسلحة ومنها البنادق الهجومية، التي تم عرض إحداها خلال معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021".

وعرضت مصر البندقية الهجومية المطورة، التي تستخدم طلقات عيار (7.62 * 39 ملم) في جناحها بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس.

ويصل وزن البندقية بالذخيرة إلى 3.7 كيلوغرامات، بينما يصل طولها بـ "الدبشك" مفرودا إلى 98.9 سنتيمترا، في حين يكون طولها في وضع طي "الدبشك" 73 سنتيمترا.

ويصل طول ماسورة البندقية إلى 41.5 سنتيمترا ويمكنها إطلاق 600 طلقة في الدقيقة.

وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه طلقات البندقية هو 800 متر ومداها المؤثر 400 متر، بينما تصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية إلى 715 مترا في الثانية.

البندقية تستخدم مخزن طلقات سعة 30 طلقة وهي مزودة بحامل ثنائي ومخفف لهب، إضافة إلى مقبض خلفي مطور وبعض الصفات الأخرى وأهمها امتلاك البندقية المصرية الجديدة أجهزة رؤية ليلية تمكن الجنود من رؤية أهدافهم ليلا ونهارا.

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