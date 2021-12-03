شاهد.. الأمواج تغرق الإسكندرية

المصدر: البيان

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تسبب سوء الأحوال الجوية الذي تتعرض له محافظة الإسكندرية المصرية منذ الأربعاء، بغرق أجزاء من نادي المهندسين المطل على البحر.

وبلغت المياه الناتجة عن ارتفاع أمواج البحر منطقة ساحة الانتظار والاستراحة الخارجية وبعض المكاتب المطلة على الجانب البحري من النادي بعد أن تجاوزت شدتها حواجز الأمواج الموضوعة لحماية النادي.

ويظهر في مقاطع فيديو متداولة من داخل نادي المهندسين بالإسكندرية لحظة خروج مياه الأمواج متجوزة الحواجز الصخرية لتجرف في طريقها عشرات المقاعد التي وضعت لأعضاء الناي قرب الشاطئ وصولا إلى غرق ساحة انتظار السيارات وأروقة النادي فيما وصفه البعض بأمواج تشبه "التسونامي".

يذكر أن نادي المهندسين البحري بالإسكندرية تعرض للغرق بمياه الأمواج والأمطار مرتين مطلع 2018، ما تسبب في حدوث أضرار بالنادي.

وتضررت أجزاء من كورنيش الإسكندرية الأربعاء بسبب ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار، تزامنا مع قدوم نوة قاسم، بمناطق لوران والجمرك والمكس والمنتزه، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقامت محافظة الإسكندرية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة النوة، ودفعت بسيارات شفط المياه ورافعات لسحب السيارات العالقة، وكذلك سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين.

ويأتي ذلك بعد أيام من موجة طقس سيئ تعرضت لها محافظات مصر وأدت لتعطل الدراسة وتوقف الحركة المرورية على بعض الطرق الرئيسية والسريعة.

وأعلنت السلطات المصرية إزاء ذلك حالة الطوارئ القصوى، وقررت إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمتابعة أي إصابات.

وقبلها تعرضت محافظة أسوان لموجة من السيول أدت لظهور العقارب التي تسببت في مقتل 3 وإصابة المئات.

وناشدت السلطات المواطنين بأهمية توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

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