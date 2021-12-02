مصادر لـ«البيان»: تأجيل وشيك للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المصدر: تونس،طرابلس-الحبيب الأسود

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رجحت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» أن تدعو السلطات الليبية خلال اليومين المقبلين إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين توفير الضمانات الأمنية لتنظيمها، وأبرزت الأوساط أن مفوضية الانتخابات مدعوة مبدئياً إلى نشر القائمة الرسمية النهائية للمترشحين للسباق الرئاسي الاثنين المقبل، لكن خلافات حادة لا تزال تسبب في اتساع حالة الغموض حول الشخصيات المثيرة للجدل، وحول التزام الفرقاء بالنتائج بعد الإعلان عنها

وأعلن رئيس غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سعيد القصبي تعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بمنطقة العزيزية (غربي طرابلس) ومركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدداً من بطاقات الاقتراع عنوة بقوة السلاح. وأضاف أن أحد موظفي الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين

وهذه أول مرة، يتم الإعلان فيها عن قيام مسلحين من غرب البلاد بالهجوم على مراكز انتخابية للاستيلاء على البطاقات التي لم يستلمها أصحابها.

وفي لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، استنكر المبعوث الأممي «محاولات منع الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة بالعملية الانتخابية»، مطالباً باتخاذ «الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقاً للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

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