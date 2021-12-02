رئيس البرلمان العربي لـ «البيان»: الإمارات نموذج يُحتذى به

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

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رفع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين.

وقال العسومي في تصريحات لـ«البيان»: إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حقّقت إنجازات تاريخية وخطت خطوات واسعة عززت من مكانتها على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأبرز هذه الإنجازات، ومن بينها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، الذي يعد أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ، وفوزها المستحق بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2024-2022، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها، بالإضافة إلى فوزها بتنظيم مؤتمر المناخ «كوب28» في عام 2023، مشدداً على أنه يعد خطوة جديدة تؤكد ريادتها، وتقدير العالم لجهودها في مجال استدامة المناخ، هذا بالإضافة إلى ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات حثيثة بفضل قيادتها الرشيدة واقتحامها كافة المجالات ومساهمتها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

حقبة جديدة

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن استضافة الإمارات وتنظيمها معرض «إكسبو 2020 دبي» كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الضخم الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تقام في العالم، تتويج لمسيرة الخمسين عاماً الأخيرة للإمارات، وسيكون نقطة انطلاق لحقبة جديدة تسطر فيها الدولة مسيرة جديدة نحو التميز والريادة ومنصة تنظر من خلالها على العالم لتشاركه حلحلة مشكلاته وتحدياته، مشدداً على أن الإمارات واجهت تحديات كثيرة استطاعت من خلال رؤية قيادتها الرشيدة بناء دولة حديثة وترسيخ أركانها على المستوى العالمي.

وعبّر العسومي عن اعتزازه وتقديره لتجربة الإمارات التي استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة وهي تحتفل بعيد اتحادها الخمسين، والتي أسس قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار أبناء الإمارات على دربه من بعده، فقد امتدت أياديه البيضاء إلى كافة أنحاء العالم، وقدم نموذجاً عربياً تميز بالعطاء والتميز والإبداع في مختلف نواحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للشعب الإماراتي الشقيق.

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