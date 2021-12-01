حمدوك يرهن استمراره في منصبه بتنفيذ الاتفاق السياسي

المصدر: الخرطوم - رويترز

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أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الجيش، وعاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.

وأصدر حمدوك مرسوماً يقضى بتعيين نواب جدد للوزراء بدلاً من غالبية النواب الذين عينهم الجيش. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 98 شخصاً أصيبوا الثلاثاء، معظمهم بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وأضافت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية أيضاً أن الأطباء لاحظوا تأثيرات أشد قوة للغاز المسيل للدموع الذي استخدم أمس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها إن هناك حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابات بسبب التكدس والزحام، موضحاً أنه تم اعتقال 44 شخصاً.

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