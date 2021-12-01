قوات الشرعية اليمنية تبدأ هجوماً واسعاً في شبوة

المصدر: عدن - البيان

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بدأت قوات الجيش اليمني، فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي في مديريتي بيحان وعسيلان غربي محافظة شبوة، وسيطرت على عدد من المواقع، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في مطار صنعاء، ومواقع عسكرية أخرى في شمال المدينة الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت عملية عسكرية واسعة في مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة عبر محوري العلم والصفراء، وأنها فرضت سيطرة نارية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة، وفرضت سيطرة نارية على الطريق الرابط بين مديرية عسيلان ومديرية حريب في محافظة مأرب.

واستمرت المعارك في جبهة ملعاء الفاصلة بين مديريتي حريب والجوبة، بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف العربي مواقع وآليات للميليشيا، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة عدد من المواقع، ودحرت الميليشيا من مواقع عدة في جبهة وادي ذنه، وروضة جهم، حيث قتل وأصيب العشرات من عناصرها.

إلى ذلك أقرت وسائل إعلام الميليشيا بأنها شيعت خلال نوفمبر المنصرم 783 قتيلاً من عناصرها، لقوا مصرعهم خلال المعارك، موضحة أن من بين القتلى لواء و20 عميداً و43 عقيداً، و58 مقدماً، و94 رائداً.

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