44% نسبة المصوّتين في الانتخابات العراقية

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وأوضحت المفوضية خلال مؤتمر صحافي، أن نسبة المصوّتين في الانتخابات بلغت 44 في المئة من العدد الكلي للناخبين، مضيفة أن هذا الإعلان نهائي بعد استكمال البتّ في الطعون والشكاوى التي قدمت بحق بعض مراكز الاقتراع.

وأكدت المفوضية أن دراسة الطعون أحدثت تغييراً بواقع 5 مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقاً فيما حافظت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على المرتبة الأولى، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً.

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