تظاهرات تنادي برفض الشراكة في السودان

المصدر: (الخرطوم - سونا )

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خرج أمس في العاصمة السودانية الخرطوم عشرات الآلاف من المتظاهرين، استجابة لدعوة لجان المقاومة بولاية الخرطوم إلى تسيير مواكب نحو القصر الجمهوري.

وحددت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم في وقت سابق القصر الجمهوري وجهة للمواكب، وذلك من 4 نقاط أساسية هي: جاكسون، تقاطع شارع البلدية مع المك نمر (بيبلوس)، شارع الجامعة قبالة كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ومول الواحة. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير مشاركتها في التظاهرات أمس عبر بيان، إذ تم رصد مشاركة بعض قيادات الحرية والتغيير في الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون عدة لافتات فيها شعارات تنادي برفض الشراكة وترفض التسوية السياسية وكذلك رفض شرعية الإجراءات التي اتخذت أخيراً في يوم الـ25 من أكتوبر الماضي، فضلاً عن رفضها الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في الـ21 من نوفمبر الجاري بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

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