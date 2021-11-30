المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أفاد مسؤول عراقي، بأن إيران قطعت بشكل كامل المياه عن نهر ديالى، ما تسبب بقرب جفاف بحيرة سد حمرين في محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد). وقال عون ذياب عبد الله مستشار وزارة الموارد المائية في العراق، لصحيفة «الصباح» الحكومية، الصادرة أمس، إن «إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، إذ أثر ذلك بشكل مباشر في المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالى وبدرك وجصان وهور الحرية، إضافة إلى شط العرب».

وأضاف أن «تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وأهمها اتفاقية عام 1975، فضلاً عن استغلالها للمياه في أعالي الحوض، وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب، حيث بدأ الخزين المائي يتناقص في سد حمرين، المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف، بسبب قلة هطول الأمطار، وقطع إيران لمجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالى».

وحذر المسؤول العراقي، من أن «استمرار انقطاع الواردات المائية عن العراق، ربما يؤدي إلى هجرة قسرية من مناطق جنوبي العراق، ضمن مناطق الأهوار المهددة بالحفاف».

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